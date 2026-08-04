🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekorde für Dow und S&P - Nasdaq-Erholungsrally

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow und S&P 500 feiern neue Börsenrekorde
    • Hoffnung auf Iran-Diplomatie und fallende Ölpreise
    • Palantir und Caterpillar treiben die Tech-Erholung
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Rekorde für Dow und S&P - Nasdaq-Erholungsrally
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison und fallende Ölpreise haben am Dienstag dem Dow Jones Industrial und dem S&P 500 Rekorde beschert. Für gute Stimmung sorgte die Hoffnung, dass es im Iran-Krieg eine diplomatische Lösung geben könnte. Außerdem bekam die Nasdaq-Börse auf ihrer Erholungsrally einen weiteren kräftigen Schub, weil Quartalsberichte die Sorgen der Anleger um das KI-Thema eindämmten. Diese hatten im Technologiesektor den schwachen Juli geprägt.

    Der Dow schraubte seine Bestmarke im Verlauf bis auf fast 54.273 Punkte nach oben. Am Ende betrug sein Plus 1,71 Prozent auf 54.085,88 Zähler. Der ebenfalls rekordhohe S&P 500 legte um 1,79 Prozent auf 7.736,52 Punkte zu. Der Nasdaq 100 blieb zu einer Bestmarke zwar noch auf Abstand, verbuchte aber einen besonders deutlichen Kurssprung von 3,32 Prozent auf 29.733,16 Punkte. Er steigerte sein Plus binnen weniger Tage in der Spitze schon auf fast zehn Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    58.404,12€
    Basispreis
    36,38
    Ask
    × 8,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    46.155,26€
    Basispreis
    70,12
    Ask
    × 8,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Bemühungen um ein diplomatisches Beilegen des Iran-Kriegs sind am Dienstag weiter gegangen. Hoffnung auf eine Einigung und eine Öffnung der Straße von Hormus schürten Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. "Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen", sagte er dem US-Senders CNBC.

    Caterpillar sorgte für gute KI-Nachrichten, weil der Baumaschinenhersteller auch ein starkes Standbein im Bereich der Energietechnik für Rechenzentren hat und zuletzt von deren enormen Strombedarf profitierte. Für Erleichterung sorgte, dass das Unternehmen mit seiner Gewinnentwicklung die Erwartungen deutlich übertroffen hatte. Für die Anteile ging es an der Dow-Spitze um 5,6 Prozent hoch.

    Der noch größere Treiber für den Tech-Sektor war aber Palantir . Die Titel profitierten vom kräftigen Wachstum der KI-Datenfirma mit einem Kurssprung von fast 30 Prozent. Das KI-Unternehmen verdoppelte den Quartalsumsatz im Jahresvergleich fast. Analyst Karl Keirstead von UBS geht davon aus, dass die Zahlen die Stimmungslage wieder verbessern. Laut Mariana Perez Mora von Bank of America spiegeln die Ergebnisse eine erfolgreiche KI-Strategie wider.

    Einem Händler zufolge werden Anleger derzeit schlagartig dazu gezwungen, ihr Engagement im Technologiesektor wieder zu erhöhen. Sogar von einem derzeit stattfindenden "Short-Squeeze" war die Rede, bei dem sich Spekulanten eindecken müssen, die im Juli noch auf fallende Kurse gesetzt hatten. Der Börsianer hält es aber für möglich, dass die schnellen Impulse zur Wiedererhöhung der Risikobereitschaft jetzt wieder nachlassen.

    KI-Werte zogen in der Breite mächtig an. Die Kurse von Speicher- und Chipwerten wie Intel , Sandisk , Marvell Technology und ARM Holdings legten prozentual zweistellig zu. Als nächstes werden nach Börsenschluss die Resultate von AMD und SpaceX kritisch beäugt. Davor gehörten auch diese Aktien am Dienstag zu den stark erholten Gewinnern.

    Unter den Dow-Verlierern zeigten die Amazon -Aktien wegen Gewinnmitnahmen nach ihrem jüngsten Rekordlauf Schwäche. Kursverluste gab es im Wall-Street-Leitindex noch beim Ölkonzern Chevron vor dem Hintergrund der gesunkenen Ölpreise. Außerdem litten die Nike -Anteile mit einem Abschlag von 2,6 Prozent unter einer Abstufung durch das Analysehaus JPMorgan .

    Titel von McDonald's bewegten sich im Dow mit 1,2 Prozent Plus im Mittelfeld. Die Fast-Food-Kette hat einen neuen Chef für den US-Markt ernannt, der den Heimatmarkt mit "Fokus und Dringlichkeit" behandeln soll, nachdem die Fast-Food-Kette das langsamste Wachstum seit mehr als einem Jahr verzeichnet hatte./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 417,2 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +15,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 766,60 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 244,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +102,02 %/+145,31 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss Rekorde für Dow und S&P - Nasdaq-Erholungsrally Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison und fallende Ölpreise haben am Dienstag dem Dow Jones Industrial und dem S&P 500 Rekorde beschert. Für gute Stimmung sorgte die Hoffnung, dass es im Iran-Krieg eine diplomatische Lösung geben könnte. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     