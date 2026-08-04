Rekorde für Dow und S&P - Nasdaq-Erholungsrally

Der Dow schraubte seine Bestmarke im Verlauf bis auf fast 54.273 Punkte nach oben. Am Ende betrug sein Plus 1,71 Prozent auf 54.085,88 Zähler. Der ebenfalls rekordhohe S&P 500 legte um 1,79 Prozent auf 7.736,52 Punkte zu. Der Nasdaq 100 blieb zu einer Bestmarke zwar noch auf Abstand, verbuchte aber einen besonders deutlichen Kurssprung von 3,32 Prozent auf 29.733,16 Punkte. Er steigerte sein Plus binnen weniger Tage in der Spitze schon auf fast zehn Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison und fallende Ölpreise haben am Dienstag dem Dow Jones Industrial und dem S&P 500 Rekorde beschert. Für gute Stimmung sorgte die Hoffnung, dass es im Iran-Krieg eine diplomatische Lösung geben könnte. Außerdem bekam die Nasdaq-Börse auf ihrer Erholungsrally einen weiteren kräftigen Schub, weil Quartalsberichte die Sorgen der Anleger um das KI-Thema eindämmten. Diese hatten im Technologiesektor den schwachen Juli geprägt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Bemühungen um ein diplomatisches Beilegen des Iran-Kriegs sind am Dienstag weiter gegangen. Hoffnung auf eine Einigung und eine Öffnung der Straße von Hormus schürten Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. "Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen", sagte er dem US-Senders CNBC.

Caterpillar sorgte für gute KI-Nachrichten, weil der Baumaschinenhersteller auch ein starkes Standbein im Bereich der Energietechnik für Rechenzentren hat und zuletzt von deren enormen Strombedarf profitierte. Für Erleichterung sorgte, dass das Unternehmen mit seiner Gewinnentwicklung die Erwartungen deutlich übertroffen hatte. Für die Anteile ging es an der Dow-Spitze um 5,6 Prozent hoch.

Der noch größere Treiber für den Tech-Sektor war aber Palantir . Die Titel profitierten vom kräftigen Wachstum der KI-Datenfirma mit einem Kurssprung von fast 30 Prozent. Das KI-Unternehmen verdoppelte den Quartalsumsatz im Jahresvergleich fast. Analyst Karl Keirstead von UBS geht davon aus, dass die Zahlen die Stimmungslage wieder verbessern. Laut Mariana Perez Mora von Bank of America spiegeln die Ergebnisse eine erfolgreiche KI-Strategie wider.

Einem Händler zufolge werden Anleger derzeit schlagartig dazu gezwungen, ihr Engagement im Technologiesektor wieder zu erhöhen. Sogar von einem derzeit stattfindenden "Short-Squeeze" war die Rede, bei dem sich Spekulanten eindecken müssen, die im Juli noch auf fallende Kurse gesetzt hatten. Der Börsianer hält es aber für möglich, dass die schnellen Impulse zur Wiedererhöhung der Risikobereitschaft jetzt wieder nachlassen.

KI-Werte zogen in der Breite mächtig an. Die Kurse von Speicher- und Chipwerten wie Intel , Sandisk , Marvell Technology und ARM Holdings legten prozentual zweistellig zu. Als nächstes werden nach Börsenschluss die Resultate von AMD und SpaceX kritisch beäugt. Davor gehörten auch diese Aktien am Dienstag zu den stark erholten Gewinnern.

Unter den Dow-Verlierern zeigten die Amazon -Aktien wegen Gewinnmitnahmen nach ihrem jüngsten Rekordlauf Schwäche. Kursverluste gab es im Wall-Street-Leitindex noch beim Ölkonzern Chevron vor dem Hintergrund der gesunkenen Ölpreise. Außerdem litten die Nike -Anteile mit einem Abschlag von 2,6 Prozent unter einer Abstufung durch das Analysehaus JPMorgan .

Titel von McDonald's bewegten sich im Dow mit 1,2 Prozent Plus im Mittelfeld. Die Fast-Food-Kette hat einen neuen Chef für den US-Markt ernannt, der den Heimatmarkt mit "Fokus und Dringlichkeit" behandeln soll, nachdem die Fast-Food-Kette das langsamste Wachstum seit mehr als einem Jahr verzeichnet hatte./tih/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 417,2 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 22:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +15,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,69 %. Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 766,60 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 244,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +102,02 %/+145,31 % bedeutet.



