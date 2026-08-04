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    Fresenius hebt nach erfolgreichem Quartal Jahresprognose an

    Für Sie zusammengefasst
    • Fresenius hebt Gewinnprognose für 2026 an
    • Der Umsatz wächst organisch um sechs Prozent
    • Das Ebit steigt währungsbereinigt um zehn Prozent
    Fresenius hebt nach erfolgreichem Quartal Jahresprognose an
    Foto: Arne Dedert - dpa

    BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius blickt nach einem erfolgreichen Quartal zuversichtlicher auf 2026. Das Kern-Ergebnis je Aktie dürfte im laufenden Jahr um 10 bis 15 Prozent zum Vorjahr steigen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Zuvor war Fresenius von plus fünf bis zehn Prozent ausgegangen.

    Im zweiten Quartal legte der Umsatz organisch um sechs Prozent auf 5,86 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg währungsbereinigt um zehn Prozent auf 719 Millionen Euro. Die starke operative Performance bei Fresenius Kabi und Fresenius Helios und ein verbessertes Zinsergebnis hätten die Ergebnisentwicklung unterstützt, hieß es in der Mitteilung weiter.

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    Anleger reagierten erfreut. Im nachbörslichen Handel legte der Fresenius-Kurs auf der Handelsplattform Lang & Schwarz in einer ersten Reaktion um drei Prozent zum Xetra-Schluss zu./he

    Fresenius

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 45,35 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 22:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +3,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 25,54 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +19,07 %/+23,48 % bedeutet.





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