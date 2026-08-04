Fresenius hebt nach erfolgreichem Quartal Jahresprognose an

Anleger reagierten erfreut. Im nachbörslichen Handel legte der Fresenius-Kurs auf der Handelsplattform Lang & Schwarz in einer ersten Reaktion um drei Prozent zum Xetra-Schluss zu./he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 45,35 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 22:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +3,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 25,54 Mrd..

Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +19,07 %/+23,48 % bedeutet.