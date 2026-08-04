Musks SpaceX mit Verlust in erstem Quartal an der Börse
- SpaceX steigert Umsatz trotz Quartalsverlust
- Starlink-Umsatz wächst auf 4,3 Milliarden Dollar
- SpaceX-Aktie fällt deutlich unter den Ausgabepreis
AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX hat das Quartal mit ihrem Rekord-Börsengang mit einem weiteren Verlust abgeschlossen. Unterm Strich liefen rote Zahlen von 541 Millionen Dollar auf, nach einem Minus von rund einer Milliarde Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg unterdessen im Jahresvergleich um fast 92 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar. SpaceX übertraf damit deutlich die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eher mit 6,9 Milliarden Dollar gerechnet hatten.
Der zentrale Geldbringer von SpaceX ist nach wie vor der Satelliten-Internetdienst Starlink. Im vergangenen Quartal wuchs der Starlink-Umsatz im Jahresvergleich um fast zwei Drittel auf rund 4,3 Milliarden Dollar. Auf Musks Internet aus dem All greifen unter anderem mehr Fluggesellschaften zurück. Das operative Ergebnis legte um 80 Prozent auf rund 1,66 Milliarden Dollar zu.
Die Zahl der Starlink-Kunden wuchs binnen drei Monaten von 10,3 auf 12 Millionen. Mit neuen Satelliten soll Starlink auch direkt Smartphones ins Netz bringen und könnte so mit Telekommunikations-Firmen konkurrieren.
Auf und Ab für Aktie
SpaceX war Mitte Juni mit einem Rekorderlös von 75 Milliarden Dollar an die Börse gegangen. Mit dem Ausgabepreis von 135 Dollar gab sich Musks Unternehmen zum Debüt eine Bewertung von fast 1,8 Billionen Dollar. Das stand in krassem Kontrast zum aktuellen Geschäft - aber SpaceX rechtfertigte die Bewertung mit großen Plänen bei Künstlicher Intelligenz.
In den ersten Wochen nach dem Börsengang stieg der Kurs - angetrieben unter anderem vom Interesse von Privatanlegern - bis auf gut 225 Dollar. Inzwischen fiel die Aktie unter den Ausgabepreis und ging am Dienstag bei rund 125 Dollar aus dem regulären US-Handel. In einer ersten Reaktion gab es im nachbörslichen Handel einen Kursrückgang von bis zu acht Prozent. Am Donnerstag läuft die Haltefrist für weitere Aktien von Firmeninsidern und frühen Investoren aus, die dann in den Handel kommen könnten.
SpaceX ist in den vergangenen Jahren unverzichtbar für das US-Raumfahrtprogramm geworden. Aktuell investiert die Firma in großem Stil in die große Rakete Starship, die noch Testflüge absolviert. Sie soll es deutlich günstiger machen, Nutzlast ins All zu bringen./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 100,9 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +15,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,69 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 766,60 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 244,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +102,02 %/+145,31 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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GoogleKI:Vor dem Börsengang im Juni 2026 hat SpaceX einen 5:1 Aktiensplitdurchgeführt. Alle historischen Preise wurden dadurch exakt durch 5 geteilt. [https://regolith.com/news/spacex-pre-ipo-split-s1-2026-119, https://regolith.com/news/spacex-pre-ipo-split-s1-2026-119, https://spacexstock.com/spacex-finalizes-5-to-1-stock-split-ipo-approaches/]
Hier ist die berechnete Übersicht der historischen Runden, umgerechnet auf das heutige Kursniveau:
|Finanzierungsrunde / Phase
|Zeitpunkt
|Preis vor Split
|Preis nach Split (Heutige Basis)
|Status beim aktuellen Kurs (~108–110 $)
|Letztes Tender Offer vor IPO
|Dez. 2025
|421,00 $
|84,20 $
|Knapp im Plus (~30 % Gewinn)
|Sommer-Finanzierungsrunde
|Juli 2025
|212,00 (vert{} **42,40)**
|Deutlich im Plus (>150 % Gewinn)
|
|Primary Round (Externe Investoren)
|Mai 2022
|270,00 (vert{} **54,00)**
|Verdoppelt (~100 % Gewinn)
|
|Mitarbeiter-Vorzugsprogramm
|Mai 2022
|70,00 (vert{} **14,00)**
|Massiver Gewinn (~680 % Rendite)
|
|Frühe Investoren (z. B. Series G)
|2015
|~78,00 (vert{} **15,60)**
|Massiver Gewinn (~600 % Rendite)
|
Relevanz für den "Unlock" am 6. August 2026
- Der offizielle Börsen-Erstausgabepreis (IPO-Preis) lag bei 135 US-Dollar.
- Käufer, die erst beim Börsengang eingestiegen sind, liegen aktuell im Minus.
- Die Insider (aus der Tabelle oben), deren Haltefrist jetzt abläuft, haben jedoch fast alle für unter 85 Dollar gekauft
!!keine Handlungsempfehlung!!
Damit wirst Du seine Fans nicht erreichen - siehst Du ja hier in den Kommentaren. Mein Musk-Bullshit-Bingo:
Ab dem 6.08 wird der Markt überschwemmt mit Aktien📢 dann läuft die dicke Lock-up-Frist aus. Das Angebot wird den Markt wahrscheinlich komplett überfordern. Sage & schreibe 911 500 000 Aktien kommen im Bewgegung, Kurse um die 70$ voraus 💣