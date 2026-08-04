Bybit.eu erweitert sein Angebot in Europa, nachdem die Bybit Payments GmbH eine Konzession als E-Geld-Institut erhalten hat

WIEN, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Bybit.eu gab heute bekannt, dass die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) der Bybit Payments GmbH eine Konzession als E-Geld-Institut (EMI) erteilt hat.

Die Konzession bildet die Grundlage für regulierte E-Geld- und Zahlungsdienste auf der Plattform Bybit.eu, ergänzend zu den Kryptowerte-Dienstleistungen.

Die Bybit Payments GmbH wird über die Plattform Bybit.eu regulierte E-Geld- und Zahlungsdienste anbieten. Kryptowerte-Dienstleistungen auf derselben Plattform werden separat von der Bybit EU GmbH, einem österreichischen Anbieter dieser Dienstleistungen, der seit Mai 2025 gemäß der Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) zugelassen ist, erbracht.

Um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen, verfügen die beiden österreichischen Unternehmen über unterschiedliche Zulassungen und Zuständigkeiten. Bybit EU GmbH verfügt über die MiCAR-Zulassung für Kryptowerte-Dienstleistungen, während die Bybit Payments GmbH die EMI-Konzession für E-Geld- und Zahlungsdienste besitzt. Ihre Dienstleistungen werden über die Plattform Bybit.eu gebündelt, um Kunden in Europa ein noch stärker integriertes Nutzungserlebnis zu bieten.

„Europa setzt weltweit Maßstäbe dafür, wie sich digitale Vermögenswerte und Finanzdienstleistungen unter klaren regulatorischen Rahmenbedingungen gemeinsam weiterentwickeln können", sagte Georg Harer, Managing director at Bybit EU GmbH and Bybit Payments GmbH.

„Die der Bybit Payments GmbH erteilte EMI-Konzession ist ein wichtiger Meilenstein in unserem langfristigen Engagement in Europa. Zusammen mit der MiCAR-Zulassung der Bybit EU GmbH schafft dies ergänzende regulatorische Grundlagen für die Verknüpfung von Kryptowerten, Zahlungen und Finanzdienstleistungen für den Alltag über die Plattform Bybit.eu."

Die EMI-Konzession schafft für die Bybit Payments GmbH die aufsichtsrechtliche Grundlage für künftige Zahlungsfunktionen, zu denen unter anderem Zahlungen von Person zu Person, E-Geld-Dienste, die starke Kundenauthentifizierung, Open-Banking-Funktionen, Zahlungslösungen für Händler sowie künftige Kartenprojekte gehören können, wenn diese Dienste gemäß den geltenden Anforderungen eingeführt werden.

„Mit dieser Konzession kann die Bybit Payments GmbH regulierte Zahlungsfunktionen entwickeln, welche die von der Bybit EU GmbH angebotenen Kryptowerte-Dienstleistungen ergänzen. Eine klare Trennung zwischen den beiden regulierten Unternehmen ist von grundlegender Bedeutung. Jedes Unternehmen wird Dienstleistungen im Rahmen seiner eigenen aufsichtsrechtlichen Befugnisse erbringen, während Kunden über die Plattform Bybit.eu auf diese Dienstleistungen zugreifen können", sagte Bernhard Krick, Managing director at Bybit Payments GmbH.