Agthia meldet eine verbesserte Finanzlage im ersten Halbjahr 2026 und erhöht die Zwischendividende um 14,4 %

ABU DHABI, VAE, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Agthia Group PJSC (AGTHIA: UH), eines der führenden Lebensmittel- und Getränkeunternehmen der Region, hat heute seine Ergebnisse für das erste Halbjahr und das zweite Quartal 2026 bekannt gegeben. Diese spiegeln die zunehmenden Auswirkungen seiner mehrjährigen Umstrukturierung wider, die sich in einer stärkeren Cash-Generierung, einer deutlich gesünderen Bilanz und einer Erhöhung der Zwischendividende um 14,4 % äußern.

Die Umstrukturierung des Konzerns gewann im ersten Halbjahr 2026 an Fahrt, da Agthia die Neuausrichtung seines Portfolios vorantrieb und gleichzeitig externe Herausforderungen und Kostendruck bewältigte. Im ersten Halbjahr stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,4 % auf 2,6 Milliarden AED, was vor allem auf einmalige Umsätze im Rahmen des Programms zur Ernährungssicherheit der VAE zurückzuführen war. Das EBITDA stieg um 35,8 % auf 310,5 Millionen AED, wobei sich die EBITDA-Marge um 250 Basispunkte auf 11,9 % ausweitete, während der Nettogewinn 121,4 Millionen AED erreichte, was einem Anstieg von 147,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,9 % auf 1,3 Milliarden AED. Das EBITDA stieg um 172,5 % auf 117,2 Millionen AED, wobei sich die Marge um 542 Basispunkte auf 9,2 % erhöhte, während der Nettogewinn 24,5 Millionen AED erreichte.

Der freie Cashflow entwickelte sich mit 521,4 Millionen AED deutlich positiv, nachdem im Vorjahr noch ein Mittelabfluss verzeichnet worden war, und der Konzern senkte sein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 2,9 im Dezember 2025 auf 1,8. Agthia schloss das erste Halbjahr 2026 mit einem Kassenbestand von 869,6 Millionen AED ab. Die Bilanzsumme des Konzerns wächst weiter und belief sich zum 30. Juni 2026 auf 6,5 Milliarden AED.

Konzernweit wurde das starke Wachstum in den Kerngeschäften durch weitere Fortschritte bei ausgewählten Transformationsinitiativen ergänzt. Die Bereiche Wasser und Lebensmittel waren dabei führend: Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 38,9 %, da Al Ain, die erste Marke von Agthia mit einem Umsatz von einer Milliarde Dirham, ihren Vorsprung im Bereich abgefülltes Wasser ausbaute und gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2,0 Prozentpunkte an wertmäßigem Marktanteil hinzugewonnen hat. Die Bereiche „Protein" und „Tiefkühlkost" verzeichneten im zweiten Quartal ein Wachstum von 22,0 %, angeführt von Nabil mit 32,5 % und unterstützt durch eine schrittweise Verbesserung bei Atyab, das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,1 % zulegte, sowie durch den Hochlauf der saudischen Proteinproduktionsanlage des Konzerns. Der Geschäftsbereich Agri-Business verzeichnete aufgrund der starken Nachfrage nach Futtermitteln einen Anstieg um 11,0 %, wobei der Umsatz von Agrivitafeed um 23,3 % zulegte. Im Laufe des Quartals konzentrierte sich der Geschäftsbereich Snacking weiterhin auf die Umstrukturierung der Geschäftsbereiche AlFoah und BMB und legte damit den Grundstein für langfristige Wertschöpfung, während Abu Auf seinen starken Wachstumskurs beibehielt und im zweiten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg von 23,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete.