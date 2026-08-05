Palantir glänzt mit tollen Zahlen, thyssenkrupp wagt den Spin-off und Zefiro Methane steht möglicherweise vor dem Ausbruch!
Die Börsenwelt ist in diesen Augusttagen recht froh gelaunt. Der DAX z. B. nimmt Anlauf auf neue Höchstkurse. Wir werfen daher heute einen Blick auf 3 Werte. Lesen Sie und erfahren Sie, wie sich thyssenkrupp durch eine Abspaltung nahezu komplett neu …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die Börsenwelt ist in diesen Augusttagen recht froh gelaunt. Der DAX z. B. nimmt Anlauf auf neue Höchstkurse. Wir werfen daher heute einen Blick auf 3 Werte. Lesen Sie und erfahren Sie, wie sich thyssenkrupp durch eine Abspaltung nahezu komplett neu erfinden möchte und welche Signalwirkung die beeindruckenden Quartalsergebnisse von Palantir auf den gesamten Technologiesektor haben. Gleichzeitig schauen wir auf die aufstrebende Welt von Zefiro Methane. Dieses Unternehmen beseitigt ökologische Altlasten, und steht möglicherweise auch charttechnisch vor einem Befreiungsschlag. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welches Potenzial in diesen Einzelwerten schlummert. Lesen Sie weiter und entdecken Sie die teils noch verborgenen Chancen des aktuellen Marktumfelds.
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