Palantir glänzt mit tollen Zahlen, thyssenkrupp wagt den Spin-off und Zefiro Methane steht möglicherweise vor dem Ausbruch! Die Börsenwelt ist in diesen Augusttagen recht froh gelaunt. Der DAX z. B. nimmt Anlauf auf neue Höchstkurse. Wir werfen daher heute einen Blick auf 3 Werte. Lesen Sie und erfahren Sie, wie sich thyssenkrupp durch eine Abspaltung nahezu komplett neu …



