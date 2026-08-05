Dräger warnt
'Die Chemieindustrie stirbt leise'
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Chef des Lübecker Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik Drägerwerk , Stefan Dräger, warnt vor dem Niedergang der deutschen Chemieindustrie. "Die Chemieindustrie stirbt leise", sagte Dräger in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die Aufmerksamkeit richte sich vor allem auf die Krise der Automobilbranche. "Alle schauen auf Automotive, und das finde ich übertrieben."
Dräger beliefert die Chemieindustrie mit Messgeräten, Warnanlagen und Atemschutzmasken. Der Konzern ist darüber hinaus Dienstleister und stellt Personal, das etwa Produktionsprozesse in Chemiewerken überwacht.
"Wir beobachten, dass viele Anlagen gar nicht wieder angefahren werden und stillstehen", sagte der Dräger-Vorstandsvorsitzende. "Wenn man über Werksgelände läuft, ist es trostlos." Das Unternehmen verzeichne im Chemiebereich Umsatzrückgänge. Diese könne es aber über Wachstum in anderen Bereichen mehr als ausgleichen.
Die zwei Hauptgründe für die schwierige Lage der Chemieindustrie sind Dräger zufolge die Energiepreise und die Bürokratie.
Dräger (63) leitet in fünfter Generation das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen. Vergangenes Jahr beschäftigte der börsennotierte Konzern mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von annähernd 3,5 Milliarden Euro. Die Stammaktien hält mehrheitlich die Familie Dräger.
Die Chemiebranche, die zu den größten Industriebranchen des Landes gehört, steckt seit Jahren in einer Krise. Der Branchenverband VCI teilte jüngst mit, dass die Produktion, der Umsatz und die Investitionen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen sind.
Am Stammsitz des weltgrößten Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen fiel im Mai erstmals seit 1954 die Zahl der Vollzeitstellen unter 30.000./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 50,62 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +5,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,19 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,18 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -20,98 %/+20,51 % bedeutet.
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Das Ganze könnte womöglich weniger als die Summe seiner Teile
sein. Auf den BASF-Konzern könnte diese etwas verdrehte Logik
zutreffen, denn nach Informationen aus Finanz- und
Unternehmenskreisen könnte die Agrarsparte des Konzerns beim
geplanten Börsengang auf eine Bewertung zwischen 20 und 30
Milliarden Euro kommen, wie das HANDELSBLATT (kostenpflichtig)
darlegt:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/basf-konzern-strebt-beim-boersengang-der-agrarsparte-mega-bewertung-an/100238474.html
Grund für die verdrehte Logik ist, dass der BASF-Konzern beim Börsengang der Agrarsparte eine Mega-Bewertung anstrebt. Die Sparte soll 2027 an die Börse. In Finanzkreisen wird mit einer Bewertung zwischen 20 und 30 Milliarden Euro gerechnet – mehr als der Hälfte des Börsenwerts der gesamten BASF-Gruppe.
Da der gesamte Konzern derzeit an der Börse 42 Milliarden Euro wert ist, die Agrarsparte aber nur ein Sechstel zum Umsatz beisteuert, zeigt diese Bewertung vor allem eines: wie skeptisch Investoren dem BASF-Konglomerat aus Chemie, Kunststoff und Agrar gegenüberstehen…
Aktuell scheinen die Dividenden gesichert.