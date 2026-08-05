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    BDA kritisiert Widerstand gegen Ende der 'Rente mit 63'

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitgeber warnen vor Folgen der Rentenblockade
    • Abschlagsfreie Frührente soll abgeschafft werden
    • Kapitalrente soll künftig höhere Renten ermöglichen
    BDA kritisiert Widerstand gegen Ende der 'Rente mit 63'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitergeber haben sich entsetzt gezeigt über den Widerstand einiger CDU und SPD-Ministerpräsidenten gegen die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Frührente. "Dass zentrale Elemente des Rentenpakets schon wieder infrage gestellt werden, bevor sie überhaupt umgesetzt sind, macht mich fassungslos", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, der "Bild"-Zeitung. "So verspielt man die vielleicht letzte Chance, die Rente demografiefest zu machen."

    Wer Arbeitsplätze in Deutschland halten und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sichern wolle, müsse den Sozialstaat reformieren. "Wer gleichzeitig an der "Rente ab 63" festhält, ignoriert den Fachkräftemangel, den demografischen Wandel und die wirtschaftliche Lage", erklärte Kampeter. Eine zukunftsfeste Rente brauche "mehr Beschäftigung, mehr Beitragszahler und eine solide Finanzierung - nicht immer neue Versprechen auf Kosten der jüngeren Generation".

    Die Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren - aktuell mit 64,5 Jahren möglich, landläufig aber weiterhin als "Rente mit 63" bezeichnet - ist einer der Kernpunkte der geplanten Rentenreform. Eine vor allem mit Experten besetzte Rentenkommission hatte dazu ein kompliziertes Konzept aus 33 Einzelmaßnahmen vorgelegt, die aufeinander aufbauen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin Bärbel Bas hatten sich dafür ausgesprochen, es als Ganzes umzusetzen.

    Vor allem die fünf ostdeutschen Ministerpräsidenten von CDU und SPD machen jedoch dagegen mobil, in abgeschwächter Form auch die SPD-Regierungschefs des Saarlands und des Landes Bremen. Die Ost-Regierungschefs - die teilweise vor Landtagswahlen stehen - argumentieren dabei damit, dass es in ihren Ländern besonders viele langjährige Rentenzahler mit Anspruch auf die abschlagsfreie Frührente gebe.

    Allerdings bestreitet das Mitglied der Rentenkommission Jörg Rocholl, dass ein Festhalten an der abschlagsfreien Frühverrentung im Interesse des Ostens ist. "Das Veto der Ost-Ministerpräsidenten bei der Rente mit 63 ist völlig falsch. Wenn es die Ost-Ministerpräsidenten wirklich ernst meinen, dann müssten sie nicht gegen die Abschaffung der "Rente mit 63" sein, sondern dafür", sagte der Wirtschaftsforscher und wissenschaftliche Chef-Berater des Bundesfinanzministeriums der "Bild".

    "Wenn die "Rente mit 63" bleiben würde, dann würden rund zehn Milliarden Euro jährlich für den Aufbau der Kapitalrente fehlen. Von dieser Kapitalrente würden aber gerade auch die Ostdeutschen profitieren, weil sie für insgesamt höhere Renten sorgt", erläuterte er.

    Die Kapitalrente ist eine zusätzliche Säule innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung, die durch Anlagen am Kapitalmarkt finanziert werden und überdurchschnittlichen Ertrag abwerfen soll. Ab 2040 soll dadurch das Rentenniveau steigen, sogar über den heutigen Wert von 48 Prozent hinaus./and/DP/zb







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