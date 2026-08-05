🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsING Group AktievorwärtsNachrichten zu ING Group

    ING Deutschland

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eigene Kreditkarte kommt zum Weihnachtsgeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • ING plant Kreditkarte noch vor Weihnachten
    • Zukunft des kostenlosen Girokontos bleibt offen
    • Neue Kontomodelle sollen Mitte 2027 starten
    ING Deutschland - Eigene Kreditkarte kommt zum Weihnachtsgeschäft
    Foto: Christoph Gollnow - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Direktbank ING will wie versprochen noch in diesem Jahr eine der großen Lücken in ihrem Angebot schließen. "Unser Ziel ist, dass möglichst viele Kundinnen und Kunden mit der ING-Kreditkarte in diesem Jahr schon ihre Weihnachtsgeschenke kaufen können", sagte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

    Stoy, der die 100-Prozent-Tochter der niederländischen Großbank ING seit 1. Januar 2025 führt, hatte im vergangenen Sommer für 2026 eine Kreditkartenlösung angekündigt. "Das steht dick auf dem Zettel und ist hoch priorisiert", sagte der Manager damals. Denn gerade in Ferienzeiten ärgert sich mancher Kunde, dass die Direktbank bis heute keine echte Kreditkarte im Angebot hat, die etwa auf Reisen im Ausland bisweilen notwendig ist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ING Groep NV!
    Long
    28,42€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 13,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,37€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Was wird aus dem kostenlosen Girokonto?

    Eine andere, für viele Kundinnen und Kunden wichtige Frage, die zuletzt für Aufmerksamkeit sorgte, will das Management im nächsten Jahr beantworten: Wird die ING Deutschland künftig noch ein kostenloses Girokonto anbieten? "Wir wissen aus Erfahrung, dass viele Kunden zu uns kommen, weil wir aktuell ein sehr kompetitives Angebot im Girokontobereich haben. Das wollen wir beibehalten", betonte Stoy. "Wir arbeiten noch am Design der künftigen Kontomodelle. Aktueller Plan ist, dass das Mitte des Jahres 2027 ausgerollt wird."

    Die ING-Gruppe ist gerade dabei, in allen ihren Märkten eine einheitliche Girokonto-Struktur mit jeweils vier unterschiedlichen Modellen einzuführen. Ein kostenloses Girokonto ohne Bedingungen gibt es bei vielen Banken nicht mehr. Bei der ING Deutschland ist das Girokonto nach den aktuell geltenden Konditionen nur dann kostenlos, wenn monatlich mindestens 1.000 Euro dort eingehen oder der Kontoinhaber unter 28 Jahre alt ist. Sonst verlangt die Direktbank 4,90 Euro Gebühren pro Monat./ben/DP/zb

    ING Group

    0,00 %
    +3,85 %
    +7,77 %
    +27,87 %
    +55,40 %
    +132,50 %
    +177,16 %
    +197,42 %
    +2.558,38 %
    ISIN:NL0011821202WKN:A2ANV3
    ING Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 30,47 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 23:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +3,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 87,54 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -8,09 %/+11,60 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ING Group - A2ANV3 - NL0011821202

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ING Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ING Deutschland Eigene Kreditkarte kommt zum Weihnachtsgeschäft Die Direktbank ING will wie versprochen noch in diesem Jahr eine der großen Lücken in ihrem Angebot schließen. "Unser Ziel ist, dass möglichst viele Kundinnen und Kunden mit der ING-Kreditkarte in diesem Jahr schon ihre Weihnachtsgeschenke kaufen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     