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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 5. August 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Firmen veröffentlichen Quartals- und Halbjahreszahlen
    • PMI-Daten, Inflation und US-Arbeitsmarkt im Fokus
    • Unternehmenstermine reichen von morgens bis abends
    TAGESVORSCHAU - Termine am 5. August 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 5. August ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk, 10.00 Analystencall) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 Pk, 10.00 Analystencall) 07:00 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen (7.30 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen
    07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Elringklinger, Q2-Zahlen (14.00 Call)
    07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall) 07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen
    07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 Analystencall und Pk) 08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen
    08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen
    08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen
    08:00 JPN: Honda Motor, Q1-Zahlen
    08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen
    10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026 12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen
    12:45 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen
    15:00 NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung zu Axalta-Fusion 22:00 CHE: Transocean, Q2-Zahlen
    22:00 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Sandisk, Jahreszahlen
    22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts 7/26 DEU: KfW, Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026 USA: BorgWarner, Q2-Zahlen
    USA: Honeywell Aerospace, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 7/26
    08:45 FRA: Industrieproduktion 6/26
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 7/26
    09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 7/26
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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