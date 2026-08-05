AMD enttäuscht mit Prognose - Aktie verliert nachbörslich

Im zweiten Quartal zog der Umsatz um rund die Hälfte auf 11,5 Milliarden US-Dollar an, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Santa Clara mitteilte. Der operative Gewinn habe etwas mehr als drei Milliarden Dollar betragen - nach 897 Millionen vor einem Jahr.

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller AMD rechnet wegen der hohen Chipnachfrage im Zuge des KI-Booms weiter mit einem starken Wachstum. Allerdings dürfte das Tempo etwas nachlassen. Zudem hatten sich einige Analysten noch optimistischere Aussagen der AMD-Chefin Lisa Su, vor allem mit Blick auf die KI-Aussichten, erhofft. Die in diesem Jahr stark gestiegene Aktie rutschte nachbörslich ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im laufenden dritten Quartal rechnet AMD mit einem Anstieg des Umsatzes auf 12,7 bis 13,3 Milliarden Dollar. Beim Mittelwert der Spanne wäre dies ein Anstieg im Jahresvergleich um rund 41 Prozent beziehungsweise 13 Prozent mehr als im Vorquartal.

Zudem soll die Bruttomarge im Quartalsvergleich bei 56 Prozent stagnieren. An der Börse sorgte die Prognose für Ernüchterung. Die AMD-Aktie fiel nachbörslich um acht Prozent auf 477 Dollar. Damit könnte das Papier die jüngste Konsolidierung vom Rekordhoch fortsetzen.

Von Ende März bis Ende Juni hatte sich der Kurs fast verdreifacht und ein Rekordhoch von knapp 585 Dollar erreicht. Seitdem sorgten Gewinnmitnahmen für einen leichten Rückgang. Dennoch belief sich das Jahresplus bis zum Schluss am Dienstag auf etwas mehr als 140 Prozent.

Die AMD-Aktie ist damit seit Ende 2025 einer der größten Gewinner im Nasdaq 100 . Der Börsenwert kletterte - gemessen am Schlusskurs vom Dienstag - auf knapp 850 Milliarden Dollar. Ende Juni hatte AMD bei der Marktkapitalisierung sogar an der Billionen-Marke gekratzt./zb/ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,00 % und einem Kurs von 518,6 auf Nasdaq (05. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +16,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,22 %. Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 735,48 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 604,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 730,00USD was eine Bandbreite von -80,91 %/+40,77 % bedeutet.



