DWS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DWS Group Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die DWS Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die DWS Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DWS Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group Aktie beträgt 65,80€. Die DWS Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,91 %.