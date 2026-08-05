Aktie kaufen oder verkaufen
DWS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur DWS Group Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die DWS Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die DWS Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DWS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group Aktie beträgt 65,80€. Die DWS Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,91 %.
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Analysten und Kursziele für die DWS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|UBS
|75,00Euro
|-0,73 %
|-
|UBS
|75,00EUR
|-0,73 %
|07.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|60,00EUR
|-20,58 %
|08.07.2026
|JEFFERIES
|51,00EUR
|-32,50 %
|29.07.2026
|RBC
|68,00EUR
|-9,99 %
|29.07.2026
+2,16 %
+5,91 %
+10,38 %
+28,44 %
+50,37 %
+142,24 %
+87,69 %
+124,18 %
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