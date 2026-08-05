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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
    Foto: Knorr-Bremse AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Knorr-Bremse Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 115,00. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,83 %.

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    Analysten und Kursziele für die Knorr-Bremse Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 125,00Euro +17,21 % -
    JPMorgan 108,00Euro +1,27 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 118,00EUR +10,64 % -
    JEFFERIES 125,00EUR +17,21 % 06.07.2026
    UBS 123,00EUR +15,33 % 06.07.2026
    JPMORGAN 108,00EUR +1,27 % 08.07.2026
    BARCLAYS 92,00EUR -13,74 % 13.07.2026
    JPMORGAN 108,00EUR +1,27 % 15.07.2026
    JPMORGAN 108,00EUR +1,27 % 29.07.2026
    JEFFERIES 125,00EUR +17,21 % 29.07.2026
    BERENBERG 125,00EUR +17,21 % 30.07.2026

    Knorr-Bremse

    +1,77 %
    -1,55 %
    -4,03 %
    +7,58 %
    +22,74 %
    +66,30 %
    +9,96 %
    +26,66 %
    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100
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    Verfasst von Analysten Monitor
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