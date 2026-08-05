Aktie kaufen oder verkaufen
Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Knorr-Bremse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Knorr-Bremse Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 115,00€. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,83 %.
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Analysten und Kursziele für die Knorr-Bremse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|125,00Euro
|+17,21 %
|-
|JPMorgan
|108,00Euro
|+1,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|118,00EUR
|+10,64 %
|-
|JEFFERIES
|125,00EUR
|+17,21 %
|06.07.2026
|UBS
|123,00EUR
|+15,33 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|108,00EUR
|+1,27 %
|08.07.2026
|BARCLAYS
|92,00EUR
|-13,74 %
|13.07.2026
|JPMORGAN
|108,00EUR
|+1,27 %
|15.07.2026
|JPMORGAN
|108,00EUR
|+1,27 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|125,00EUR
|+17,21 %
|29.07.2026
|BERENBERG
|125,00EUR
|+17,21 %
|30.07.2026
+1,77 %
-1,55 %
-4,03 %
+7,58 %
+22,74 %
+66,30 %
+9,96 %
+26,66 %
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