Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Akzo Nobel Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 59,09€. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,43 %.