Aktie kaufen oder verkaufen
Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Akzo Nobel Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 59,09€. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,43 %.
Analysten und Kursziele für die Akzo Nobel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|55,00Euro
|-12,91 %
|-
|Bernstein
|60,00Euro
|-4,99 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|-4,99 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00EUR
|-6,57 %
|13.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00EUR
|-6,57 %
|13.07.2026
|JEFFERIES
|55,00EUR
|-12,91 %
|13.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00EUR
|-4,99 %
|16.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00EUR
|-4,99 %
|22.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00EUR
|-4,99 %
|22.07.2026
|JEFFERIES
|55,00EUR
|-12,91 %
|22.07.2026
|BERENBERG
|67,00EUR
|+6,10 %
|22.07.2026
-0,08 %
+3,63 %
+3,78 %
+30,28 %
+16,51 %
-17,71 %
-39,40 %
+11,42 %
+392,43 %
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