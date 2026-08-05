Aktie kaufen oder verkaufen
TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: TRATON GROUP
Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TRATON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 36,35€. Die TRATON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,88 %.
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Analysten und Kursziele für die TRATON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|30,00Euro
|-26,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|-1,94 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|+5,42 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|+5,42 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-11,74 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|30,00EUR
|-26,45 %
|06.07.2026
|UBS
|38,00EUR
|-6,84 %
|06.07.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-1,94 %
|07.07.2026
|UBS
|39,00EUR
|-4,39 %
|13.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-11,74 %
|14.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-11,74 %
|23.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-11,74 %
|23.07.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|-14,19 %
|23.07.2026
|JPMORGAN
|30,00EUR
|-26,45 %
|23.07.2026
|JPMORGAN
|35,00EUR
|-14,19 %
|23.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-11,74 %
|27.07.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|-14,19 %
|29.07.2026
-0,95 %
+4,23 %
+17,20 %
+27,59 %
+38,73 %
+107,83 %
+52,11 %
+29,49 %
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