Aktie kaufen oder verkaufen
Alzchem Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Alzchem
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alzchem Group Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Alzchem Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alzchem Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alzchem Group Aktie beträgt 213,00€. Die Alzchem Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,11 %.
Analysten und Kursziele für die Alzchem Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|220,00Euro
|+39,55 %
|-
|Analyst
|220,00Euro
|+39,55 %
|-
|Sphene Capital
|204,00Euro
|+29,40 %
|-
|Warburg Research
|208,00Euro
|+31,94 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|256,00EUR
|+62,39 %
|-
|JEFFERIES
|200,00EUR
|+26,86 %
|08.07.2026
|BERENBERG
|201,00EUR
|+27,50 %
|30.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|208,00EUR
|+31,94 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|200,00EUR
|+26,86 %
|31.07.2026
+0,45 %
-12,74 %
-12,54 %
-8,37 %
+1,46 %
+726,09 %
+524,50 %
+207,80 %
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