Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 206,07€. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,41 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|215,00Euro
|+40,24 %
|-
|Analyst
|210,00Euro
|+36,98 %
|-
|Barclays Capital
|130,00Euro
|-15,20 %
|-
|UBS
|210,00Euro
|+36,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00EUR
|+30,45 %
|-
|RBC
|210,00EUR
|+36,98 %
|03.07.2026
|BARCLAYS
|130,00EUR
|-15,20 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|07.07.2026
|JPMORGAN
|235,00EUR
|+53,28 %
|08.07.2026
|JEFFERIES
|215,00EUR
|+40,24 %
|12.07.2026
|JEFFERIES
|215,00EUR
|+40,24 %
|14.07.2026
|JPMORGAN
|235,00EUR
|+53,28 %
|14.07.2026
|JPMORGAN
|235,00EUR
|+53,28 %
|15.07.2026
|UBS
|210,00EUR
|+36,98 %
|20.07.2026
|JPMORGAN
|235,00EUR
|+53,28 %
|22.07.2026
+3,49 %
+3,09 %
-11,82 %
-18,05 %
+49,88 %
+847,40 %
+526,29 %
+610,79 %
wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Siemens Energy-Aktie im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte