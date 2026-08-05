Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 300,00€. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,77 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|330,00Euro
|+14,15 %
|-
|RBC
|280,00EUR
|-3,15 %
|03.07.2026
|BARCLAYS
|235,00EUR
|-18,71 %
|06.07.2026
|UBS
|310,00EUR
|+7,23 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|345,00EUR
|+19,34 %
|08.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|300,00EUR
|+3,77 %
|13.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.07.2026
+0,98 %
+5,38 %
+2,33 %
+14,74 %
+34,60 %
+97,90 %
+114,54 %
+262,33 %
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