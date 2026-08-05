Aktie kaufen oder verkaufen
Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Carlos Osorio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 6,14€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,91 %.
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Analysten und Kursziele für die Stellantis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|7,00Euro
|+38,92 %
|-
|JPMorgan
|6,00Euro
|+19,07 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|5,00EUR
|-0,77 %
|-
|JPMORGAN
|6,00EUR
|+19,07 %
|08.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|6,00EUR
|+19,07 %
|30.07.2026
|RBC
|7,00EUR
|+38,92 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|6,00EUR
|+19,07 %
|30.07.2026
-0,14 %
+0,06 %
+1,24 %
-16,67 %
-32,97 %
-71,60 %
-70,83 %
-6,98 %
-0,49 %
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