Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 6,14€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,91 %.