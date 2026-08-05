Aktie kaufen oder verkaufen
AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Autohero
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUTO1 Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 33,33€. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,82 %.
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Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Goldman Sachs
|36,00Euro
|+54,24 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00EUR
|+37,10 %
|-
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+58,53 %
|03.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|36,00EUR
|+54,24 %
|06.07.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+32,82 %
|09.07.2026
|BERENBERG
|25,00EUR
|+7,11 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+32,82 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+58,53 %
|29.07.2026
|UBS
|35,00EUR
|+49,96 %
|29.07.2026
+0,86 %
-1,59 %
-6,81 %
+30,34 %
-12,62 %
+164,49 %
-43,14 %
-38,51 %
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