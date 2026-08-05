Aktie kaufen oder verkaufen
Friedrich Vorwerk Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Friedrich Vorwerk
Aktuelle Analystenmeinungen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Friedrich Vorwerk Group Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Friedrich Vorwerk Group Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Friedrich Vorwerk Group Aktie beträgt 87,50€. Die Friedrich Vorwerk Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,11 %.
Analysten und Kursziele für die Friedrich Vorwerk Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|65,00Euro
|-4,83 %
|-
|Berenberg Bank
|110,00Euro
|+61,05 %
|-
|JEFFERIES
|65,00EUR
|-4,83 %
|13.07.2026
|BERENBERG
|110,00EUR
|+61,05 %
|17.07.2026
|JEFFERIES
|65,00EUR
|-4,83 %
|22.07.2026
|BERENBERG
|110,00EUR
|+61,05 %
|23.07.2026
+0,29 %
+0,51 %
-4,13 %
-11,28 %
-16,52 %
+529,14 %
+52,52 %
+42,90 %
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