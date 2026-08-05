Friedrich Vorwerk Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Friedrich Vorwerk Group Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Friedrich Vorwerk Group Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Friedrich Vorwerk Group Aktie beträgt 87,50€. Die Friedrich Vorwerk Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,11 %.