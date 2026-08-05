Aktie kaufen oder verkaufen
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 30,95€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,72 %.
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Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00DKK
|+13,02 %
|-
|JEFFERIES
|215,00DKK
|+21,49 %
|01.07.2026
|JPMORGAN
|251,00DKK
|+41,83 %
|01.07.2026
|RBC
|220,00DKK
|+24,32 %
|03.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|07.07.2026
|JPMORGAN
|251,00DKK
|+41,83 %
|08.07.2026
|JPMORGAN
|251,00DKK
|+41,83 %
|22.07.2026
+0,46 %
+5,91 %
-4,76 %
-7,96 %
+49,91 %
+0,51 %
-27,84 %
+86,24 %
+2.926,72 %
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