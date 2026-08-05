FUCHS Pref Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur FUCHS Pref Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die FUCHS Pref Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der FUCHS Pref Aktie beträgt 47,70€. Die FUCHS Pref Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,61 %.