Aktie kaufen oder verkaufen
FUCHS Pref Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: FUCHS PETROLUB
Aktuelle Analystenmeinungen zur FUCHS Pref Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die FUCHS Pref Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der FUCHS Pref Aktie beträgt 47,70€. Die FUCHS Pref Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,61 %.
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Analysten und Kursziele für die FUCHS Pref Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|48,00Euro
|+16,34 %
|-
|Berenberg Bank
|41,00Euro
|-0,63 %
|-
|Deutsche Bank
|51,00Euro
|+23,61 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00EUR
|+23,61 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00EUR
|+23,61 %
|-
|JPMORGAN
|49,00EUR
|+18,76 %
|09.07.2026
|JEFFERIES
|48,00EUR
|+16,34 %
|22.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.07.2026
|JPMORGAN
|49,00EUR
|+18,76 %
|23.07.2026
|BERENBERG
|41,00EUR
|-0,63 %
|24.07.2026
|JEFFERIES
|48,00EUR
|+16,34 %
|31.07.2026
+1,08 %
+1,75 %
+4,25 %
-0,05 %
+1,34 %
+9,58 %
-6,17 %
+3,66 %
+170,87 %
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