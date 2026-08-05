Aktie kaufen oder verkaufen
GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 319,99€. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.329,18 %.
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Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,50 Tsd.Euro
|+11.065,70 %
|-
|JPMorgan
|1,70 Tsd.Euro
|+7.492,68 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00GBP
|-1,03 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00GBP
|-1,03 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00GBP
|+4,18 %
|-
|UBS
|19,00GBP
|-1,03 %
|10.07.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-11,45 %
|12.07.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-11,45 %
|17.07.2026
|JEFFERIES
|25,00GBP
|+30,23 %
|17.07.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-11,45 %
|24.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00GBP
|+45,85 %
|27.07.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-11,45 %
|28.07.2026
|JEFFERIES
|25,00GBP
|+30,23 %
|28.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-11,45 %
|29.07.2026
+0,67 %
-5,44 %
-4,38 %
+1,23 %
+36,46 %
+42,74 %
+4,19 %
-9,93 %
+451,15 %
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