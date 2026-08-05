Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 46,00€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,76 %.