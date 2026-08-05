Aktie kaufen oder verkaufen
Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Marijan Murat - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 46,00€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,76 %.
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Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|45,00Euro
|+3,46 %
|-
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+14,96 %
|03.07.2026
|RBC
|41,00EUR
|-5,74 %
|10.07.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+14,96 %
|10.07.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+3,46 %
|13.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|+3,46 %
|29.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|47,00EUR
|+8,06 %
|29.07.2026
|RBC
|46,00EUR
|+5,76 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|41,00EUR
|-5,74 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+14,96 %
|29.07.2026
+0,14 %
-3,61 %
-5,81 %
+7,76 %
+1,45 %
-60,50 %
-54,63 %
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