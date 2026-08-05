Aktie kaufen oder verkaufen
AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AIR France - KLM Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 12,50€. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,36 %.
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Analysten und Kursziele für die AIR France - KLM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00EUR
|-20,29 %
|01.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00EUR
|-20,29 %
|05.07.2026
|JPMORGAN
|16,00EUR
|+27,54 %
|06.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00EUR
|-4,34 %
|07.07.2026
|BARCLAYS
|12,00EUR
|-4,34 %
|07.07.2026
|JPMORGAN
|16,00EUR
|+27,54 %
|07.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00EUR
|-4,34 %
|15.07.2026
|RBC
|-
|-
|16.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00EUR
|-4,34 %
|21.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00EUR
|-4,34 %
|30.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00EUR
|-4,34 %
|30.07.2026
|RBC
|10,00EUR
|-20,29 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|16,00EUR
|+27,54 %
|30.07.2026
+3,31 %
+4,14 %
-5,91 %
+40,98 %
+0,36 %
-16,17 %
-38,31 %
-50,30 %
-86,70 %
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