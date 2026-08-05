Aktie kaufen oder verkaufen
SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 21,44€. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,15 %.
Analysten und Kursziele für die SCHOTT Pharma Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|17,00Euro
|-25,60 %
|-
|Analyst
|21,00Euro
|-8,10 %
|-
|Deutsche Bank
|22,00Euro
|-3,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|22,00EUR
|-3,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|23,00EUR
|+0,66 %
|-
|RBC
|21,00EUR
|-8,10 %
|08.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.07.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|-25,60 %
|09.07.2026
|BERENBERG
|24,00EUR
|+5,03 %
|09.07.2026
|UBS
|26,00EUR
|+13,79 %
|24.07.2026
-1,97 %
+6,34 %
+28,55 %
+49,60 %
-5,63 %
-18,55 %
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