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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 21,44. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,15 %.

    Analysten und Kursziele für die SCHOTT Pharma Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 17,00Euro -25,60 % -
    Analyst 21,00Euro -8,10 % -
    Deutsche Bank 22,00Euro -3,72 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 22,00EUR -3,72 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 23,00EUR +0,66 % -
    RBC 21,00EUR -8,10 % 08.07.2026
    DZ BANK - - 09.07.2026
    JEFFERIES 17,00EUR -25,60 % 09.07.2026
    BERENBERG 24,00EUR +5,03 % 09.07.2026
    UBS 26,00EUR +13,79 % 24.07.2026

    SCHOTT Pharma

    -1,97 %
    +6,34 %
    +28,55 %
    +49,60 %
    -5,63 %
    -18,55 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5
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    Aktie kaufen oder verkaufen SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26 Im Juli `26 haben 10 Analysten die SCHOTT Pharma Aktie eingestuft.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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