SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 21,44€. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,15 %.