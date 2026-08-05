Aktie kaufen oder verkaufen
RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 63,33€. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,87 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die RENK Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DZ BANK
|-
|-
|03.07.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+41,33 %
|05.07.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+21,14 %
|09.07.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+21,14 %
|16.07.2026
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte