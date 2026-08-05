Aktie kaufen oder verkaufen
Pentixapharm Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pentixapharm Holding Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Pentixapharm Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Pentixapharm Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pentixapharm Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Pentixapharm Holding Aktie beträgt 12,00€. Die Pentixapharm Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +529,92 %.
Analysten und Kursziele für die Pentixapharm Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
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|Analyst
|-
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|Dr. Roger Becker
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|-
|Analyst
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|-
|Analyst
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|-
|-
|BankM
|12,00Euro
|+529,92 %
|-
+0,26 %
-1,01 %
-8,76 %
+0,23 %
+4,24 %
-55,23 %
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