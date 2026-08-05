Pentixapharm Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pentixapharm Holding Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Pentixapharm Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Pentixapharm Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pentixapharm Holding Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Pentixapharm Holding Aktie beträgt 12,00€. Die Pentixapharm Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +529,92 %.