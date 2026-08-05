Aktie kaufen oder verkaufen
L'Oreal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur L'Oreal Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der L'Oreal Aktie beträgt 387,07€. Die L'Oreal Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,07 %.
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Analysten und Kursziele für die L'Oreal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|328,00Euro
|-15,32 %
|-
|Bernstein
|405,00Euro
|+4,56 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00EUR
|-12,22 %
|-
|JPMORGAN
|365,00EUR
|-5,76 %
|02.07.2026
|RBC
|450,00EUR
|+16,18 %
|06.07.2026
|UBS
|430,00EUR
|+11,02 %
|07.07.2026
|JPMORGAN
|365,00EUR
|-5,76 %
|08.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.07.2026
|JEFFERIES
|328,00EUR
|-15,32 %
|27.07.2026
|UBS
|430,00EUR
|+11,02 %
|27.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|405,00EUR
|+4,56 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|328,00EUR
|-15,32 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|365,00EUR
|-5,76 %
|29.07.2026
|RBC
|450,00EUR
|+16,18 %
|29.07.2026
|UBS
|430,00EUR
|+11,02 %
|30.07.2026
+1,03 %
+1,01 %
+1,66 %
+7,70 %
+2,01 %
-4,92 %
-2,13 %
+56,29 %
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