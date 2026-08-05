L'Oreal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur L'Oreal Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der L'Oreal Aktie beträgt 387,07€. Die L'Oreal Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,07 %.