Schaeffler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Schaeffler Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Schaeffler Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler Aktie beträgt 9,18€. Die Schaeffler Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,45 %.