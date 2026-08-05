Aktie kaufen oder verkaufen
Schaeffler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schaeffler Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Schaeffler Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler Aktie beträgt 9,18€. Die Schaeffler Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,45 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Schaeffler Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|10,00Euro
|+32,28 %
|-
|UBS
|8,00Euro
|+5,82 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00EUR
|+5,82 %
|-
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+32,28 %
|09.07.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+32,28 %
|13.07.2026
|UBS
|7,00EUR
|-7,41 %
|14.07.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|+32,28 %
|14.07.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+32,28 %
|14.07.2026
|UBS
|8,00EUR
|+5,82 %
|15.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.07.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|+32,28 %
|31.07.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+32,28 %
|31.07.2026
-0,13 %
-4,79 %
-13,99 %
-3,94 %
+55,81 %
+32,63 %
+4,13 %
-40,00 %
-46,14 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte