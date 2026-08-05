Aktie kaufen oder verkaufen
Finexity Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Finexity Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Finexity Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Finexity Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Finexity Aktie beträgt 81,00€. Die Finexity Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +132,09 %.
Analysten und Kursziele für die Finexity Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Matthias Greiffenberger
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|GBC
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|GBC
|81,00Euro
|+132,09 %
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