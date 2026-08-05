Finexity Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Finexity Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Finexity Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Finexity Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Finexity Aktie beträgt 81,00€. Die Finexity Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +132,09 %.