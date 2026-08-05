AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 50,17€. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,60 %.