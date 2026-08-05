Aktie kaufen oder verkaufen
AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: AUMOVIO SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 50,17€. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,60 %.
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Analysten und Kursziele für die AUMOVIO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|62,00Euro
|+56,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+38,80 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|-4,10 %
|06.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|-4,10 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|+16,09 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|62,00EUR
|+56,47 %
|30.07.2026
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