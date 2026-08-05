TKMS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TKMS Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die TKMS Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die TKMS Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TKMS Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TKMS Aktie beträgt 96,40€. Die TKMS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,71 %.