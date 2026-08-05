Aktie kaufen oder verkaufen
Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 56,57€. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,59 %.
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Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
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|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00GBP
|+6,83 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00GBP
|+6,83 %
|-
|JEFFERIES
|38,00GBP
|-20,40 %
|06.07.2026
|BARCLAYS
|57,00GBP
|+19,40 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.07.2026
|RBC
|43,00GBP
|-9,93 %
|28.07.2026
|RBC
|46,00GBP
|-3,64 %
|28.07.2026
|JEFFERIES
|38,00GBP
|-20,40 %
|28.07.2026
|UBS
|44,00GBP
|-7,83 %
|28.07.2026
|UBS
|44,00GBP
|-7,83 %
|28.07.2026
|UBS
|44,00GBP
|-7,83 %
|28.07.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00GBP
|+6,83 %
|28.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+21,49 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+19,40 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+19,40 %
|28.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
-0,04 %
-4,56 %
+3,03 %
+11,49 %
+6,23 %
+17,38 %
+14,91 %
+32,43 %
+444,30 %
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