Aktie kaufen oder verkaufen
SpaceX Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur SpaceX Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die SpaceX Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SpaceX Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SpaceX Aktie beträgt 230,87€. Die SpaceX Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +84,21 %.
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Analysten und Kursziele für die SpaceX Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Bernstein
|239,00US-Dollar
|+90,70 %
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|Bernstein
|239,00US-Dollar
|+90,70 %
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|Bernstein
|239,00US-Dollar
|+90,70 %
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|Goldman Sachs
|205,00US-Dollar
|+63,57 %
|-
|UBS
|210,00US-Dollar
|+67,56 %
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|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|255,00USD
|+103,46 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|255,00USD
|+103,46 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|239,00USD
|+90,70 %
|06.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|205,00USD
|+63,57 %
|07.07.2026
|JPMORGAN
|225,00USD
|+79,53 %
|07.07.2026
|RBC
|225,00USD
|+79,53 %
|07.07.2026
|UBS
|210,00USD
|+67,56 %
|08.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|239,00USD
|+90,70 %
|13.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|239,00USD
|+90,70 %
|17.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|239,00USD
|+90,70 %
|27.07.2026
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