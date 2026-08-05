Bio-Gate Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bio-Gate Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Bio-Gate Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bio-Gate Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bio-Gate Aktie beträgt 4,50€. Die Bio-Gate Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +57,89 %.