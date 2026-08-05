Aktie kaufen oder verkaufen
Bio-Gate Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bio-Gate Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Bio-Gate Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bio-Gate Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bio-Gate Aktie beträgt 4,50€. Die Bio-Gate Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +57,89 %.
Analysten und Kursziele für die Bio-Gate Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|GBC
|3,00Euro
|+5,26 %
|-
|BankM
|6,00Euro
|+110,53 %
|-
+0,35 %
-24,31 %
+369,83 %
+247,13 %
+185,34 %
+96,04 %
-44,84 %
-33,86 %
-89,93 %
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