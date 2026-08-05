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    Klöckner & Co stark im Q2: Zusammenschluss mit Worthington rückt näher

    Klöckner & Co blickt auf ein Quartal mit solider operativer Entwicklung, tiefgreifenden Portfolioanpassungen und einem entscheidenden Schritt in Richtung Delisting zurück.

    Klöckner & Co stark im Q2: Zusammenschluss mit Worthington rückt näher
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
    • Das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten stieg im zweiten Quartal 2026 auf 63 Mio. € (Q1 2026: 46 Mio. €; Q2 2025: 65 Mio. €). Im ersten Halbjahr wurden 109 Mio. € erreicht.
    • Der Umsatz erhöhte sich im zweiten Quartal leicht auf 1,7 Mrd. €; bereinigt um den Verkauf von acht US-Standorten betrug das Wachstum 12,1 %. Der Absatz stieg bereinigt um 3,2 %.
    • Das Konzernergebnis sank auf -268 Mio. € nach 2 Mio. € im Vorjahresquartal, maßgeblich belastet durch eine Wertberichtigung der Becker Gruppe in Höhe von 151 Mio. €.
    • Worthington Steel hält nach Abschluss des Übernahmeangebots rund 62 % der Klöckner-&-Co-Aktien. Das Delisting-Erwerbsangebot zu 11,00 € je Aktie läuft voraussichtlich bis zum 12. August 2026; das Delisting soll unmittelbar danach wirksam werden.
    • Der geplante Verkauf der Becker Gruppe schreitet planmäßig voran, um den Fokus stärker auf höherwertige Produkte und Services sowie profitables Wachstum zu legen.
    • Für 2026 erwartet Klöckner & Co einen leichten Absatzrückgang, einen leicht steigenden Umsatz und ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 170 bis 250 Mio. €. Der operative Cashflow soll erneut positiv, jedoch unter dem Vorjahresniveau ausfallen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Kloeckner ist am 05.08.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.674,53PKT (+0,81 %).


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