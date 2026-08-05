🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpringer Nature AktievorwärtsNachrichten zu Springer Nature
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starkes erstes Halbjahr: Research-Dynamik hält an, Ausblick angepasst

    Starkes Halbjahr für Springer Nature: Wachstum, höhere Profitabilität und mehr Open Access – getragen von Research, KI-Innovationen und einer angehobenen Prognose.

    Starkes erstes Halbjahr: Research-Dynamik hält an, Ausblick angepasst
    • Springer Nature steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 auf 939,8 Mio. € – ein organisches Wachstum von 6,2 %. Das bereinigte Betriebsergebnis erhöhte sich um 7,7 % auf 246,2 Mio. €.
    • Das Segment Research war der wichtigste Wachstumstreiber: Der Umsatz wuchs organisch um 7,2 %, die Zahl veröffentlichter Artikel sogar um rund 13 % und damit deutlich stärker als der Markt.
    • Springer Nature stärkte seine Open-Access-Position mit 19 neuen Transformative Agreements für insgesamt mehr als 4.400 Einrichtungen sowie 39 neu gestarteten Zeitschriften und der neuen Marke „Nature Books“.
    • Der Einsatz von KI wurde ausgebaut: Über 60 % der Einreichungen liefen bereits über die KI-gestützte Plattform SNAPP; zudem wurde der „Nature Research Assistant“ um den Manuscript Adviser erweitert.
    • Der Free Cash Flow verbesserte sich um 63,8 Mio. € auf 267,6 Mio. €. Die Nettoverschuldung lag bei 1,163 Mrd. €, der Verschuldungsgrad bei 1,6x und damit im Zielkorridor.
    • Die Prognose für 2026 wurde angehoben: Springer Nature erwartet nun rund 6 % organisches Umsatzwachstum und eine Verbesserung der bereinigten operativen Ergebnismarge um mindestens 30 Basispunkte. Außerdem wurde der Verkauf des Publikumsmediengeschäfts abgeschlossen bzw. angekündigt; dieser soll das Research-Ergebnis leicht positiv beeinflussen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026, bei Springer Nature ist am 05.08.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.674,53PKT (+0,81 %).


    Springer Nature

    +5,35 %
    +1,46 %
    +6,91 %
    -6,25 %
    +3,39 %
    -14,35 %
    ISIN:DE000SPG1003WKN:SPG100
    Springer Nature direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Starkes erstes Halbjahr: Research-Dynamik hält an, Ausblick angepasst Starkes Halbjahr für Springer Nature: Wachstum, höhere Profitabilität und mehr Open Access – getragen von Research, KI-Innovationen und einer angehobenen Prognose.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     