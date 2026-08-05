Starkes erstes Halbjahr: Research-Dynamik hält an, Ausblick angepasst
Starkes Halbjahr für Springer Nature: Wachstum, höhere Profitabilität und mehr Open Access – getragen von Research, KI-Innovationen und einer angehobenen Prognose.
- Springer Nature steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 auf 939,8 Mio. € – ein organisches Wachstum von 6,2 %. Das bereinigte Betriebsergebnis erhöhte sich um 7,7 % auf 246,2 Mio. €.
- Das Segment Research war der wichtigste Wachstumstreiber: Der Umsatz wuchs organisch um 7,2 %, die Zahl veröffentlichter Artikel sogar um rund 13 % und damit deutlich stärker als der Markt.
- Springer Nature stärkte seine Open-Access-Position mit 19 neuen Transformative Agreements für insgesamt mehr als 4.400 Einrichtungen sowie 39 neu gestarteten Zeitschriften und der neuen Marke „Nature Books“.
- Der Einsatz von KI wurde ausgebaut: Über 60 % der Einreichungen liefen bereits über die KI-gestützte Plattform SNAPP; zudem wurde der „Nature Research Assistant“ um den Manuscript Adviser erweitert.
- Der Free Cash Flow verbesserte sich um 63,8 Mio. € auf 267,6 Mio. €. Die Nettoverschuldung lag bei 1,163 Mrd. €, der Verschuldungsgrad bei 1,6x und damit im Zielkorridor.
- Die Prognose für 2026 wurde angehoben: Springer Nature erwartet nun rund 6 % organisches Umsatzwachstum und eine Verbesserung der bereinigten operativen Ergebnismarge um mindestens 30 Basispunkte. Außerdem wurde der Verkauf des Publikumsmediengeschäfts abgeschlossen bzw. angekündigt; dieser soll das Research-Ergebnis leicht positiv beeinflussen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026, bei Springer Nature ist am 05.08.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.674,53PKT (+0,81 %).
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