Vonovia: Starkes Kerngeschäft, Portfolio im Aufwind
Vonovia legt im ersten Halbjahr 2026 gemischte Zahlen vor: robustes Vermietungsgeschäft, starkes Value-add-Wachstum – bei rückläufigem bereinigten Ergebnis je Aktie.
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- Vonovia steigerte im 1. Halbjahr 2026 das Adjusted EBITDA um 2,4 % auf 1.456,5 Mio. €, während das bereinigte Ergebnis für die Aktionäre um 4,9 % auf 771,6 Mio. € sank.
- Das Vermietungsgeschäft blieb robust: Adjusted EBITDA +3,5 % auf 1.268,6 Mio. €, organisches Mietwachstum 3,6 %, Leerstandsquote 2,3 % und Zahlungsquote 99,6 %.
- Das Segment Value-add wuchs besonders stark: Adjusted EBITDA +27,6 % auf 128,5 Mio. €, vor allem dank der Handwerkerorganisation und des Energiegeschäfts; die Investitionen stiegen um 10,7 % auf 553,6 Mio. €.
- Das Immobilienportfolio legte wertmäßig um 1,1 % ohne Investitionen bzw. 1,8 % einschließlich Investitionen zu und erreichte einen Verkehrswert von 81,8 Mrd. €; der EPRA NTA blieb nahezu stabil bei 39,2 Mrd. €.
- Vonovia realisierte Verkäufe im Umfang von rund 700 Mio. €, refinanzierte seit Jahresbeginn etwa 4,4 Mrd. € und sicherte mit einer durchschnittlichen Laufzeit von acht Jahren sowie rund 3,2 % Kupon einen Teil künftiger Refinanzierungen ab.
- Die Prognose für 2026 und der Ausblick für 2028 wurden bestätigt: Das Adjusted EBITDA Total soll 2,95–3,05 Mrd. €, das bereinigte EBT 1,9–2,0 Mrd. € und das bereinigte Aktionärsergebnis 1,4–1,5 Mrd. € erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht 2026, bei Vonovia ist am 05.08.2026.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.365,00PKT (+0,02 %).
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