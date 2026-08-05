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    Vonovia verdient dank höherer Mieten operativ mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Höhere Mieten und Zusatzgeschäft treiben Vonovia
    • Bereinigtes Ebitda steigt auf 1,45 Milliarden Euro
    • Finanzierungskosten drücken den bereinigten Gewinn
    Vonovia verdient dank höherer Mieten operativ mehr
    Foto: 1187094003

    BOCHUM (dpa-AFX) - Höhere Mieten haben Deutschlands größten Wohnimmobilienkonzern Vonovia im ersten Halbjahr Auftrieb gegeben. Aber auch das Geschäft mit Zusatzleistungen entwickelte sich deutlich besser, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bochum mitteilte. Auf den Nettogewinn drückten hingegen höhere Finanzierungskosten. Während der Dax-Konzern für das laufende Jahr die Ergebnisziele bestätigte, wird er für das Mietwachstum wegen des Berliner Mietspiegels etwas vorsichtiger.

    "Wir haben unsere starke Leistung in den Kerngeschäften Vermietung und Value-add fortgesetzt", sagte Unternehmenschef Luka Mucic laut einer Mitteilung. Damit habe das Unternehmen das geringere Tempo bei seinen Vertriebsaktivitäten ausgleichen können. Für die zweite Jahreshälfte rechnet der Manager damit, dass diese sowohl im Neubau als auch beim Verkauf von einzelnen Wohnungen an Fahrt gewinnen werden.

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    Im ersten Halbjahr habe das Unternehmen Verkäufe in Höhe von rund 700 Millionen Euro realisiert, hieß es. Darin eingeschlossen sei auch der Verkauf des Minderheitsanteils an Vesteda Residential Fund. Vonovia hatte sich 2020 mit 2,6 Prozent an dem niederländischen Wohnungsportfolio beteiligt. Insgesamt seien Veräußerungen von 400 Millionen Euro bereits abgeschlossen. Das Geld soll wie geplant zum Schuldenabbau bis 2028 beitragen.

    Vonovia gehörten Ende Juni mehr als 528.000 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich. Das waren fast 5.000 Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum.

    Derweil profitiert Vonovia weiterhin wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die monatliche Miete stieg in den ersten sechs Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich auf im Schnitt 8,51 Euro pro Quadratmeter. Das waren 3,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Mieten betrugen in Deutschland im Schnitt 8,32 Euro pro Quadratmeter.

    Unter anderem wegen der höheren Mieten lief es im operativen Geschäft für das Unternehmen besser: Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte auch dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Immobilie im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro zu. Deutlich weniger verdiente Vonovia hingegen im Segment Development.

    Das Unternehmen begründete dies mit Marktunsicherheiten, die auch im Neubau zu spüren seien. Zudem hatte Vonovia im Vorjahreszeitraum ein Grundstück an das Land Berlin verkauft, das 53 Millionen Euro zum Ergebnis beigesteuert hatte.

    Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre anfallende bereinigte Gewinn im ersten Halbjahr vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um knapp fünf Prozent auf rund 772 Millionen Euro zurück./mne/zb/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 21,65 auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +1,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,96 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +20,93 %/+58,14 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vonovias Halbjahreszahlen: Das bereinigte EBITDA stieg dank höherer Mieten und Value-add um 2,4 %, die Jahresziele wurden bestätigt. Belastend wirkt der um knapp 5 % gesunkene bereinigte Aktionärsgewinn infolge höherer Finanzierungskosten; Anleger hoffen auf eine stabile Dividende. Diskutiert werden zudem vorsichtigeres Mietwachstum, mögliche Immobilienabwertungen, eine günstige Substanzbewertung und Chancen auf einen Anstieg von etwa 20 auf 24 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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