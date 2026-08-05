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    Springer Nature wird etwas optimistischer für 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Springer Nature erwartet bessere Geschäfte im Gesamtjahr
    • Organisches Umsatzwachstum liegt nun bei sechs Prozent
    • Umsatz und Ergebnis wachsen im ersten Halbjahr
    Springer Nature wird etwas optimistischer für 2026
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature geht nach Zuwächsen im ersten Halbjahr von etwas besseren Geschäften im Gesamtjahr aus. So soll das organische Umsatzwachstum - also ohne Währungseffekte und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen gerechnet - bei rund 6 Prozent liegen statt nur zwischen 5 und 6 Prozent, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Bei der operativen Ergebnismarge geht der Konzern nun von einer Verbesserung um mindestens 0,3 Prozentpunkte aus statt um rund 0,3 Prozentpunkte.

    Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz insgesamt um 1,5 Prozent auf 939,8 Millionen Euro. Aus eigener Kraft wären es jedoch 6,2 Prozent Plus gewesen. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 2,3 Prozent auf 246,2 Millionen Euro zu und hätte organisch noch stärker zugelegt als der Erlös. Die Zahlen fielen besser aus als von Experten erwartet./men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

    Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 18,70 auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um -0,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +24,93 %/+61,37 % bedeutet.





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