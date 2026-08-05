Weiterer Rekord in Sicht - Geopolitische Entspannung, Berichtssaison

So taxierte der Broker IG den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,78 Prozent auf 26.407 Punkte. Damit würde der Leitindex seine Bestmarke vom Vortag bei über 26.266 Zählern nochmals erhöhen und das Plus seit Monatsanfang auf 3 Prozent ausbauen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank der Hoffnung auf eine Beilegung des Iran-Krieges, sinkender Ölpreise und einer Rally bei weltweiten Technologie-Aktien dürfte die jüngste Rekordstrecke des Dax zur Wochenmitte weitergehen. In Asien und den USA legten die Kurse deutlich zu. Die Aussicht auf eine Lösung im US-Iran-Krieg mit einer Wiedereröffnung der für den Öltransport wichtigen Meerenge Straße von Hormus sorgt für Entspannung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Die Rekordjagd an den Börsen geht weiter", resümierte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Die erhoffte Wiedereröffnung der Straße von Hormus würde die Öl- und Gaspreise weiter fallen lassen. Niedrigere Energiekosten dämpfen die Inflationserwartungen." Die Notenbanken wären wohl nicht mehr "gezwungen", die Zinsen anzuheben. Mit niedrigeren Energiekosten und wohl eher niedrigen Finanzierungskosten für Unternehmen gebe es zwei Faktoren, die sich positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken können. Und das lasse die Aktienkurse steigen.

In der Berichtssaison geht es hierzulande am Mittwoch mit Volldampf weiter. Aus dem Dax etwa stehen DHL Group , Siemens Energy , Vonovia , Infineon , Fresenius und Beiersdorf mit Geschäftszahlen im Fokus./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 78,25 auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +14,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,64 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 125,48 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von +26,98 %/+49,21 % bedeutet.



