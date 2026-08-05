Klöckner & Co mit Umsatzplus im zweiten Quartal - Delisting rückt näher
- Umsatz steigt um gut sechs Prozent auf 1,7 Milliarden
- Bereinigtes Ebitda sinkt auf 63 Millionen Euro
- Delisting nach Übernahmeangebot zu elf Euro geplant
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co hat den Umsatz im zweiten Quartal in einem eher schwierigen Geschäftsumfeld etwas gesteigert. Die Erlöse wuchsen im Jahresvergleich um gut 6 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro, teilte das noch im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank hingegen um drei Prozent auf 63 Millionen Euro. Im Gesamtjahr sollen hier 170 bis 250 Millionen Euro herauskommen.
Das Konzernergebnis belief sich im zweiten Quartal auf minus 268 Millionen Euro, nachdem vor einem Jahr ein kleines Plus von 2 Millionen erzielt worden war. Der Verlust geht im Wesentlichen auf Wertberichtigung auf die Becker Gruppe zurück, die verkauft wird.
Der Stahlhändler steht derweil im Zuge der Übernahme durch Worthington Steel vor seinem Abschied von der Börse. Das US-Unternehmen legte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vor. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting wird voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hieß es nun./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 18.731 auf Ariva Indikation (04. August 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um -0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -10,35 %/-34,80 % bedeutet.
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Die 12 Euro bei den eingereichten Aktien waren den schlauen ETFs geschuldet, die indexprovider stellen bei einem Übernahmeangebot, sobald 50% erreicht werden, auf die tendered line um.
Ich habe das auch nicht verstanden. Das einzige einigermaßen realistische Szenario, das mir einfällt, wäre tatsächlich die Spekulation auf Nachbesserung. Aber mir fällt da auf Anhieb keine Übernahme ein, wo nach erfolgreichem Abschluss noch nachgebessert wurde.
SdK-Einschätzung zur Übernahme:
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