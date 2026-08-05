SpaceX liefert Umsatzsprung – doch KI-Kosten drücken die Aktie

SpaceX hat in seinem ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang im Juni die Erwartungen der Wall Street beim Umsatz klar übertroffen. Dennoch sorgen insbesondere die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz dafür, dass die SpaceX-Aktie nach der Veröffentlichung der Zahlen nachbörslich 7,46 Prozent auf 115,98 US-Dollar verliert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für das zweite Quartal meldete SpaceX einen Umsatz von 7,81 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 6,93 Milliarden US-Dollar deutlich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum legten die Erlöse um 92 Prozent zu.

Auch beim Ergebnis schnitt das Unternehmen besser ab als erwartet. Der Verlust belief sich auf 9 Cent je Aktie, während Analysten mit einem Minus von 26 Cent gerechnet hatten.

Der Nettoverlust verringerte sich gleichzeitig auf 541 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte SpaceX noch einen Fehlbetrag von einer Milliarde US-Dollar ausgewiesen.

KI-Offensive verschlingt Milliarden

Trotz der starken Umsatzentwicklung belasten vor allem die gestiegenen Investitionen in künstliche Intelligenz. Allein im zweiten Quartal investierte SpaceX 15,83 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur. Im Vorjahresquartal lagen diese Ausgaben noch bei lediglich 749 Millionen US-Dollar.

Finanzchef Bret Johnsen machte deutlich, dass sich dieses Investitionstempo in den kommenden Quartalen kaum abschwächen werde. Damit signalisiert das Management, dass die Phase hoher Mittelabflüsse noch längere Zeit anhalten dürfte.

Bereits im vergangenen Geschäftsjahr hatte SpaceX einen Verlust von 4,9 Milliarden US-Dollar ausgewiesen – hauptsächlich verursacht durch den aggressiven Ausbau der KI-Sparte.

KI-Sparte mit Umsatzsprung

Die milliardenschweren Investitionen in den Ausbau der KI-Sparte zeigen zumindest erste Erfolge. Der Umsatz des Geschäftsbereichs stieg im zweiten Quartal auf 2,56 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 2,18 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum legten die Erlöse um 250 Prozent zu.

Raumfahrt bleibt Minusgeschäft

Der Umsatz beim Raumfahrtgeschäft belief sich auf 962 Millionen US-Dollar und lag damit über den Prognosen von 835 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr legte die Sparte um 29 Prozent zu. Dennoch schrieb der Bereich operativ weiterhin hohe Verluste. Das Minus belief sich auf 542 Millionen US-Dollar.

Starlink bleibt der wichtigste Gewinnbringer

Die Starlink-Sparte bleibt der mit Abstand wichtigste Ergebnistreiber des Konzerns. Der Geschäftsbereich erwirtschaftete einen Umsatz von 4,29 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 3,83 Milliarden US-Dollar.

Gleichzeitig erwirtschaftete die Sparte einen operativen Gewinn von 1,66 Milliarden US-Dollar und blieb damit der mit Abstand wichtigste Gewinnbringer von SpaceX.

Starlink steuert inzwischen mehr als die Hälfte der gesamten Konzernumsätze bei.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,43 % und einem Kurs von 125,3EUR auf Nasdaq (05. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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