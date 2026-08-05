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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Dax-Rekordlauf setzt sich fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax setzt dank sinkender Ölpreise Rekordlauf fort
    • Dow und S&P 500 erreichen im Handelsverlauf Rekorde
    • Asiens Börsen legen wegen Hormus-Hoffnung stark zu
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax-Rekordlauf setzt sich fort
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - REKORDLAUF GEHT WEITER - Dank der Hoffnung auf eine Beilegung des Iran-Krieges, sinkender Ölpreise und einer Rally bei Technologie-Aktien dürfte der Rekordlauf des Dax zur Wochenmitte weitergehen. In Asien und den USA legten die Kurse deutlich zu. Die Aussicht auf eine Lösung im Iran-Krieg mit einer Wiedereröffnung der für den Öltransport wichtigen Straße von Hormus sorgt für Entspannung. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,78 Prozent auf 26.407 Punkte. Damit würde der Leitindex seine Bestmarke vom Vortag nochmals erhöhen und das Plus seit Monatsanfang auf 3 Prozent ausbauen. "Die Rekordjagd an den Börsen geht weiter", resümierte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

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    USA: - REKORDE FÜR DOW UND S&P - Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison und fallende Ölpreise haben am Dienstag dem Dow Jones Industrial und dem S&P 500 Rekorde beschert. Für gute Stimmung sorgte die Hoffnung, dass es im Iran-Krieg eine diplomatische Lösung geben könnte. Außerdem bekam die Nasdaq-Börse auf ihrer Erholungsrally einen weiteren kräftigen Schub, weil Quartalsberichte die Sorgen der Anleger um das KI-Thema eindämmten. Diese hatten im Technologiesektor den schwachen Juli geprägt. Der Dow schraubte seine Bestmarke im Verlauf bis auf fast 54.273 Punkte nach oben. Am Ende betrug sein Plus 1,71 Prozent auf 54.085,88 Zähler.

    ASIEN: - KRÄFTIGE GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Im Iran-Krieg stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus. Demnach streben die USA bereits für heute eine Einigung an, berichtet "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten sowie zwei Quellen aus der Golfregion. US-Präsident Donald Trump sagte, es könnte passieren, dass die Meerenge am Mittwoch geöffnet wird - oder am darauffolgenden Tag. Er sprach von Fortschritten. Die Ölpreise gaben daraufhin deutlich nach. Der japanische Nikkei 225 legte im späten Handel um 3,3 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann ein Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,1 Prozent zulegte.

    ^
    DAX 26.202,35 0,77%
    XDAX 26.369,35 1,16%
    EuroSTOXX 50 6.486,70 0,94%
    Stoxx50 5.505,78 0,69%

    DJIA 54.085,88 1,71%
    S&P 500 7.736,52 1,79%
    NASDAQ 100 29.733,16 3,32%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 125,42 0,10%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1533 0,01%
    USD/Yen 157,67 -0,05%
    Euro/Yen 181,83 -0,04%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 64.225 0,26%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 78,82 -0,54 USD WTI 75,16 -0,61 USD°

    /jha/





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