Infineon Technologies: Rekordumsatz dank KI, starke Q4-Prognose
Infineon zündet den Wachstumsturbo: Rekordquartal, kräftiger Cashflow-Sprung und ein optimistischer Ausblick untermauern die starke Position im KI- und Automobilmarkt.
Foto: Sven Hoppe - dpa
- **Rekordquartal:** Infineon erzielte im Q3 GJ 2026 einen Umsatz von **4,172 Mrd. Euro** (+9 % zum Vorquartal) und ein Segmentergebnis von **797 Mio. Euro**; die Segmentergebnis-Marge stieg auf **19,1 %**.
- **Wichtigste Wachstumstreiber:** Besonders stark entwickelten sich **Power & Sensor Systems (PSS)** und **Automotive (ATV)**. Die Nachfrage nach Stromversorgungslösungen für **KI-Rechenzentren** bleibt der zentrale Wachstumsmotor; auch Netzinvestitionen und anziehende Autoaufträge unterstützen das Geschäft.
- **Starker Cashflow:** Der Free-Cash-Flow verbesserte sich im Q3 deutlich auf **599 Mio. Euro**, nach minus 63 Mio. Euro im Vorquartal.
- **Optimistischer Q4-Ausblick:** Für das vierte Quartal erwartet Infineon bei einem EUR/USD-Kurs von 1,15 einen Umsatz von rund **4,7 Mrd. Euro** (+ gut 13 %) und eine Segmentergebnis-Marge von etwa **23 %**.
- **Angehobene Jahresprognose:** Für das GJ 2026 wird nun ein Umsatz von rund **16,3 Mrd. Euro** (+ etwa 11 %) erwartet. Der bereinigte Free-Cash-Flow soll auf **1,85 Mrd. Euro** steigen; der Free-Cash-Flow wird nach dem ams-OSRAM-Kauf voraussichtlich **0,9 Mrd. Euro** erreichen.
- **Langfristige KI-Nachfrage und Akquisition:** Mit führenden KI-Kunden bestehen bzw. verhandelt Infineon mehrjährige Kapazitätsvereinbarungen über ein Umsatzvolumen im **hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich**. Zudem wurde am 1. Juli 2026 das Sensorportfolio von **ams OSRAM** übernommen, das jährlich rund 230 Mio. Euro Umsatz erzielt.
Der nächste wichtige Termin, vorläufiges Datum, bei Infineon Technologies ist am 05.08.2026.
Der Kurs von Infineon Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,07EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,20 %
im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 64,76EUR das entspricht einem Plus von +1,08 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.376,00PKT (+0,06 %).
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