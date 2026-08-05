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    Schaeffler steigert Profitabilität im 1. Halbjahr 2026

    Schaeffler trotzt Gegenwind: Trotz leicht rückläufigem Umsatz im ersten Halbjahr 2026 legt die Profitabilität zu – mit starken Impulsen aus Industrie und E-Mobilität.

    Schaeffler steigert Profitabilität im 1. Halbjahr 2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
    • Schaeffler erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 11,667 Mrd. Euro – nominal 1,5 Prozent weniger als im Vorjahr, währungsbereinigt jedoch 0,4 Prozent mehr.
    • Das EBIT vor Sondereffekten stieg um 14 Prozent auf 549 Mio. Euro; die EBIT-Marge verbesserte sich von 4,1 auf 4,7 Prozent.
    • E-Mobility steigerte den währungsbereinigten Umsatz um 7,7 Prozent und verbesserte die EBIT-Marge von minus 19,3 auf minus 15,6 Prozent, bleibt aber defizitär.
    • Vehicle Lifetime Solutions und Bearings & Industrial Solutions lieferten stärkere Ergebnisbeiträge; besonders Bearings & Industrial Solutions erhöhte die EBIT-Marge von 7,8 auf 9,0 Prozent.
    • Der Free Cash Flow vor M&A-Zahlungen sank wegen geplanter Restrukturierungs- und Integrationszahlungen auf minus 300 Mio. Euro nach minus 128 Mio. Euro im Vorjahr.
    • Schaeffler bestätigt den Ausblick für 2026: Umsatz von 22,5 bis 24,5 Mrd. Euro, EBIT-Marge von 3,5 bis 5,5 Prozent und Free Cash Flow von 100 bis 300 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2026, bei Schaeffler ist am 05.08.2026.

    Der Kurs von Schaeffler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,4950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,86 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,5500EUR das entspricht einem Plus von +0,73 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.743,13PKT (+0,09 %).


    Schaeffler

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