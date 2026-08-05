The Naga Group: Erstes profitables Halbjahr dank strategischer Wende
NAGA dreht im ersten Halbjahr 2026 die Ergebniswende: Trotz rückläufigem Umsatz gelingen Gewinnsprung, höhere Margen und effizientere Kostenstrukturen.
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- The NAGA Group erzielte im ersten Halbjahr 2026 erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Periodengewinn von 0,9 Mio. Euro, nach einem Verlust von 2,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das berichtete EBITDA stieg um 47 % auf 4,4 Mio. Euro; die EBITDA-Marge verbesserte sich von 9,3 % auf 15,9 %.
- Die Kosten wurden deutlich gesenkt: Marketing- und Branding-Aufwendungen gingen um 25 % auf 11,2 Mio. Euro zurück, während Personal-, Technologie- und Betriebskosten um 20 % auf 8,8 Mio. Euro sanken.
- Der berichtete Umsatz fiel auf 27,7 Mio. Euro nach 32,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; zugleich stieg der Umsatzanteil über eigene Kanäle von 36 % auf 53 %.
- Der Customer Lifetime Value erhöhte sich um 32 % auf 2.757 Euro je Kunde, während die Kundenakquisitionskosten mit 1.117 Euro nahezu stabil blieben.
- NAGA bestätigt die Prognose für 2026: erwarteter Umsatz von 68 bis 75 Mio. Euro und EBITDA von 10 bis 15 Mio. Euro.
Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,2550EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.
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