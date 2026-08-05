🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Naga Group AktievorwärtsNachrichten zu The Naga Group
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Naga Group: Erstes profitables Halbjahr dank strategischer Wende

    NAGA dreht im ersten Halbjahr 2026 die Ergebniswende: Trotz rückläufigem Umsatz gelingen Gewinnsprung, höhere Margen und effizientere Kostenstrukturen.

    The Naga Group: Erstes profitables Halbjahr dank strategischer Wende
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • The NAGA Group erzielte im ersten Halbjahr 2026 erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Periodengewinn von 0,9 Mio. Euro, nach einem Verlust von 2,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Das berichtete EBITDA stieg um 47 % auf 4,4 Mio. Euro; die EBITDA-Marge verbesserte sich von 9,3 % auf 15,9 %.
    • Die Kosten wurden deutlich gesenkt: Marketing- und Branding-Aufwendungen gingen um 25 % auf 11,2 Mio. Euro zurück, während Personal-, Technologie- und Betriebskosten um 20 % auf 8,8 Mio. Euro sanken.
    • Der berichtete Umsatz fiel auf 27,7 Mio. Euro nach 32,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; zugleich stieg der Umsatzanteil über eigene Kanäle von 36 % auf 53 %.
    • Der Customer Lifetime Value erhöhte sich um 32 % auf 2.757 Euro je Kunde, während die Kundenakquisitionskosten mit 1.117 Euro nahezu stabil blieben.
    • NAGA bestätigt die Prognose für 2026: erwarteter Umsatz von 68 bis 75 Mio. Euro und EBITDA von 10 bis 15 Mio. Euro.

    Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,2550EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.


    The Naga Group

    -2,11 %
    +4,78 %
    -1,50 %
    -20,15 %
    +2,27 %
    ISIN:DE000A41YCM0WKN:A41YCM
    The Naga Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    The Naga Group: Erstes profitables Halbjahr dank strategischer Wende NAGA dreht im ersten Halbjahr 2026 die Ergebniswende: Trotz rückläufigem Umsatz gelingen Gewinnsprung, höhere Margen und effizientere Kostenstrukturen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     