JOST Werke verkauft Hyvas Kippergeschäft in Indien an Belrise
JOST Werke SE richtet sein Indien-Geschäft neu aus: Der Verkauf des Kipperaufbaugeschäfts von Hyva an Belrise soll Flexibilität stärken und den Fokus auf Kerntechnologien schärfen.
Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
- JOST Werke SE hat eine Vereinbarung unterzeichnet, das indische Kipperaufbaugeschäft von Hyva an Belrise Industries Limited zu verkaufen.
- Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und weiterer üblicher Bedingungen im vierten Quartal 2026 erwartet.
- Das Geschäft erzielt jährlich etwa 30–40 Mio. Euro Umsatz und rund 1 Mio. Euro EBITDA; der vereinbarte Kaufpreis liegt bei etwa 5 Mio. Euro.
- Mit dem Verkauf reduziert JOST die vertikale Integration in Indien und erhöht seine operative Flexibilität.
- JOST will sich im Hyva-Portfolio künftig stärker auf Kippzylinder, Hydraulikkomponenten und digitale Kippsysteme konzentrieren.
- Da der Abschluss erst im vierten Quartal 2026 erwartet wird, rechnet JOST mit keinen wesentlichen Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis und bestätigt den Ausblick für 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht H1 2026; Analysten- und Investorenkonferenz H1 2026, bei JOST Werke ist am 13.08.2026.
Der Kurs von JOST Werke lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 57,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.674,53PKT (+0,81 %).
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